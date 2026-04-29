Un talento al giorno, Dereck Moncada: il gioiello d'Honduras è figlio d'arte

Tra le rivelazioni del 2026 c'è anche l'honduregno Dereck Alessandro Moncada Arguijo: nato il 30 novembre 2007 a Talanga, è un esterno destro di 18 anni che gioca attualmente in prestito all’Internacional de Bogotá (Categoría Primera A colombiana) dal Necaxa. Alto circa 1,70m e destro naturale, è un’ala offensiva classica che agisce prevalentemente sulla fascia destra, con la possibilità di giocare anche a sinistra o da falso nueve. Dotato di buona velocità, dribbling stretto e senso del gol, Moncada ha già dimostrato di essere un profilo pericoloso negli ultimi metri: nella stagione 2026 con l’Inter Bogotá ha messo a segno 5 gol e 2 assist in circa 15 presenze in campionato.

Dal punto di vista tecnico-tattico, Moncada eccelle nel gioco in spazi ridotti grazie a un buon controllo di palla e a cambi di direzione rapidi, spesso cercando il tiro con il destro potente o servendo assist tagliando verso il centro. È un’ala diretta, che ama attaccare la profondità e la porta, con discrete qualità nel 1vs1. Figlio di Maynor Figueroa (leggenda honduregna), rappresenta uno dei talenti più interessanti del calcio centroamericano, con già esperienze in nazionale maggiore e U20.

Nome: Dereck Moncada

Data di nascita: 29 giugno 2007

Nazionalità: honduregno

Ruolo: ala sinistra

Squadra: AIK Solna

Assomiglia a: Julio Cesar Leon

▪ LEGGI ANCHE - Un talento al giorno, segui la rubrica di TMW sui giovani emergenti del calcio mondiale