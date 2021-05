Un talento al giorno, Felix Nmecha: un centrocampista da 10 gol a stagione

Felix Nmecha è cresciuto molto nell'ultima stagione disputata con il Manchester City: al punto da essere il terzo marcatore della squadra, da centrocampista, ma neanche lontanamente il terzo maggiormente utilizzato da Maresca. Parliamo di un atleta estremamente potente, in grado di fare la differenza con i suoi inserimenti e la freddezza sotto porta. Non a caso in molti lo vedono come la versione "citizen" di Yaya Tourè, un calciatore che ha avuto pochi eguali nella storia recente del club inglese.

Nome: Felix Nmecha

Data di nascita: 26 marzo 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista o trequartista

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Yaya Tourè