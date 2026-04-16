Un talento al giorno, Flávio Ferreira Gonçalves: una delle pepite biancoverdi

In panchina ieri nel quarto di finale di Champions giocato a Londra, Flávio Ferreira Gonçalves, nato nel 2007 a Mantes-la-Jolie e di nazionalità portoghese, rappresenta uno dei profili offensivi più interessanti dello Sporting CP, dove si divide tra la formazione B e la prima squadra. Alto 175 cm per circa 69 kg, il giovane talento è un calciatore agile e scattante, capace di ricoprire con naturalezza i ruoli di trequartista o ala su entrambe le fasce. Dotato di una tecnica estremamente pulita e coordinata, eccelle nel controllo orientato e nella progressione palla al piede.

La versatilità (può giocare indifferentemente a sinistra, centro o destra) è senza dubbio il suo punto di forza: grazie a una buona padronanza di entrambi i piedi e a movimenti senza palla intelligenti, Gonçalves riesce a creare superiorità numerica attraverso un dribbling secco e finte di corpo repentine. Sebbene abbia già dimostrato un ottimo fiuto del gol nelle categorie giovanili e in Segunda Liga, il suo percorso di crescita passa per un necessario potenziamento fisico, utile a reggere l'urto nei duelli con difensori più strutturati a livello senior.

Nome: Flávio Ferreira Gonçalves

Data di nascita: 30 maggio 2007

Nazionalità: portoghese

Ruolo: ala o trequartista

Squadra: Arsenal

Assomiglia a: Trincão

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