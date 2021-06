Un talento al giorno, Luca Netz: un terzino moderno e molto precoce

Luca Netz è uno dei grandi talenti del nuovo corso tedesco, un 18enne che non ha esordito in Prima Squadra ma che conta già diverse presenze con l'Herta Berlino: un prodigio che è stato notato dalla sua attuale squadra a soli 7 anni, che dopo un provino ha subito deciso di portarlo nel proprio settore giovanile. Il 2 gennaio ha fatto il suo esordio in prima squadra, giocando i quattro minuti finali nella vittoria per 3-0 dell’Hertha contro lo Schalke 04, e solo un infortunio ha messo fine alla sua stagione anticipatamente. Un terzino sinistro

Nome: Luca Netz

Data di nascita: 23 marzo 2003

Nazionalità: tedesco

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Herta Berlino

Assomiglia a: Philip Lahm