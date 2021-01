Un talento al giorno, Matías Arezo: il bomber dell'Uruguay U17 ha estimatori in Europa

Le squadre europee più attente non hanno perso l'occasione di osservare Matías Arezo, attaccante classe 2002 uruguaiano, capace di impressionare nel recente Sudamericano Sub-17. Un attaccante non particolarmente alto ma comunque molto efficace, dotato di ottima tecnica e capace di fare male sia dalla media distanza che in area piccola, grazie al suo fiuto per il gol. Facile e immediato il paragone con Luis Suarez, anche se il 2002 della Celeste ha anche qualcosa di Lautaro Martinez, specie in termini di personalità e capacità di adattarsi a giocare in vari ruoli in attacco.

Nome: Matías Arezo

Data di nascita: 21 novembre 2002

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: attaccante

Squadra: River Plate di Montevideo

Assomiglia a: Lautaro Martinez