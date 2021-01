Un talento al giorno, Naatan Skyttä: il finlandese che preferisce il pallone al volante

vedi letture

Mika Hakkinen, Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas. La Finlandia da sempre regala grandi campioni al mondo dell'automobilismo, ma per quanto riguarda il calcio i talenti finlandesi si contano sulle dita di una mano. Jari Litmanen è forse il calciatore più importante del calcio finlandese, seguito a ruota dall'ex Liverpool Sami Hyypia. Oggi in Finlandia i riflettori degli scout sono puntati sull'Ilves Tampere dove gioca Naatan Skyttä. Classe 2002, è un vero e proprio jolly in attacco: può giocare sia come trequartista che come esterno. Mancino puro, è abile nell'uno contro uno grazie alla sue velocità ed al suo dribbling.

Nome: Naatan Skyttä

Data di nascita: 7 maggio 2002

Nazionalità: finlandese

Ruolo: trequartista

Squadra: Ilves Tampere

Assomiglia a: Joaquín Correa