ufficiale Tolosa, nuova avventura per Skytta. Il finlandese va in Norvegia fino a dicembre

Acquistato un anno e mezzo fa dal Tolosa, per il centrocampista offensivo finlandese Naatan Skytta (classe 2002) si prospetta una nuova esperienza lontano dalla Ligue 1 appena raggiunta. Per lui prestito fino al 31 dicembre dell'anno corrente al Viking, in prima serie norvegese.