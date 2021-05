Un talento al giorno, Thierry Nevers: un altro "Thierry" sul palcoscenico della Premier

Il West Ham United, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato ieri l'acquisto del giovane e promettente attaccante Thierry Nevers: il 19enne ha firmato un contratto di tre anni, con l'opzione per un anno aggiuntivo. Parliamo di una seconda punta che si può adattare senza problemi a fare il punto di riferimento per l'attacco, dotato di un destro vellutato e che nelle movenze ricorda proprio il più famoso dei Thierry, quello che giocava nell'Arsenal, francese di nascita. Chiaramente i due giocatori sono ancora piuttosto distanti, ma la prima avventura in Premier lo aiuterà di certo a crescere anche in termini di continuità.

Nome: Thierry Nevers

Data di nascita: 26 marzo 2002

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: West Ham

Assomiglia a: Thierry Henry