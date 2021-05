Il West Ham United, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del giovane e promettente attaccante Thierry Nevers. Il 19enne ha firmato un contratto di tre anni, con l'opzione per un anno aggiuntivo. L'accordo sarà ufficializzato mercoledì 9 giugno con l'apertura della finestra di trasferimento estivo. Nevers lascerà così il Reading, dove ha trascorso nove anni nel settore giovanile.

We're pleased to confirm that promising young forward Thierry Nevers will join the Club when the transfer window opens on 9 June.

Welcome to East London, @ThierryNevers! ⚒️

