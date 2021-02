Ballardini e Juric, panchine condivise ma mai avversari

vedi letture

A volte gli dei del calcio sanno davvero essere stravaganti …

Davide Ballardini, Genoa, e Ivan Juric, Hellas Verona, hanno condiviso la stessa squadra per ben due annate. Mai, però, prima di questo sabato, erano stati avversari in Serie A o in un altro campionato italiano.

Il tecnico ravennate e quello originario di Spalato, infatti, hanno guidato il Vecchio Balordo sia nel 2017-2018 che nel 2018-2019. Nella prima delle due stagioni Ballardini subentrò a Juric. Nella seconda il percorso fu inverso, con Juric che prese il posto di Ballardini.

L’oggi genoano ha sfidato gli scaligeri per 6 volte, la prima in cadetteria (0-0 col Pescara 2006-2007), le restanti in Serie A. Il bilancio di questi faccia a faccia racconta di 4 successi per il tecnico, più 2 segni X. Gialloblù pertanto ancora a secco di vittorie.

Con il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, del girone d’andata fra il veronese e il suo ex club il rendiconto è in perfetto equilibrio: 1 affermazione, 1 segno X, 1 battuta d’arresto.

TUTTI I PRECEDENTI FRA BALLARDINI E L’HELLAS VERONA IN CAMPIONATO

4 vittorie Ballardini

2 pareggi

0 vittorie Hellas Verona

8 gol fatti squadre di Ballardini

3 gol fatti Hellas Verona

TUTTI I PRECEDENTI FRA JURIC E IL GENOA IN CAMPIONATO

1 vittoria Juric

1 pareggio

1 vittoria Genoa

2 gol fatti squadre di Juric

4 gol fatti Genoa