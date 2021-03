Benevento, 30 minuti (quasi) senza gol. Verona e una rete da tre punti

vedi letture

L'ultima vittoria del Benevento? Nove giornate fa (4 pareggi e 4 sconfitte dopo l'ultimo successo). Il Verona è in serie positiva da tre match: una vittoria e 2 pari.

Sono solo tre le partite giocate tra queste due squadre in terra campana. In queste tre gare non si è mai verificato un pareggio. Nell'ultimo incrocio tra queste due formazioni, il Verona ha trovato il primo e unico successo finora: 1-0 il 9 dicembre 2018 (gol di Matos). Tra l'altro quello è l'unico gol siglato dai gialloblu in terra sannita ed è valso tre punti.

Il Benevento è la squadra di A che segna meno nella prima mezz'ora di gioco: solamente tre reti in questo segmento di partita sono stati realizzati dalla formazione allenata da Inzaghi.

TUTTI I PRECEDENTI A BENEVENTO (SERIE A E B)

2 vittorie Benevento

0 pareggi

1 vittoria Verona

5 gol fatti Benevento

1 gol fatto Verona

LA PRIMA SFIDA A BENEVENTO

2016/2017 Serie B Benevento vs Verona 2-0

L'ULTIMA SFIDA A BENEVENTO

2018/2019 Serie B Benevento vs Verona 0-1