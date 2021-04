Bologna e la voglia di fare 17. Quanti rigori contro lo Spezia!

E' un periodo che il Bologna sta andando avanti a blocchi di due. Due sconfitte consecutive, poi due vittorie di fila e ora altri due KO uno di seguito all'altro. Questo l'andamento dei rossoblu nelle ultime sei giornate di campionato. Anche il momento dello Spezia è all'insegna dell'alternanza: nelle ultime 4 gare due vittorie e due sconfitte, ma non di fila, bensì prima una poi l'altra.

Prima sfida per la Serie A che si gioca a Bologna tra queste due squadre. Vi sono pero precedenti al Dall'Ara validi per le serie minori. Lo Spezia non ha mai vinto in casa dei felsinei, anzi ha portato a casa un solo punto in cinque partite. Una sola volta il Bologna non ha fatto gol ai liguri ed è uscito fuori il pareggio di cui parlavamo. E' successo in occasione dell'ultimo incrocio: Bologna-Spezia 0-0, del 18 aprile 2015, campionato di Serie B.

La squadra allenata da Sinisa Mihajlovic continua a detenere, assieme all'Atalanta, il record di giocatori diversi mandati a segno nel corso di questo campionato: sono 16. Tanti rigori contro fischiati allo Spezia: fino a ieri, i bianconeri detenevano questo poco invidiabile primato assieme alla Fiorentina (8). Solo che i viola contro il Sassuolo se ne sono visti assegnare altri due a sfavore e sono dunque saliti in vetta da soli con 10.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE B E C)

4 vittorie Bologna

1 pareggio

0 vittorie Spezia

11 gol fatti Bologna

6 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1993/1994 Serie C1 Bologna vs Spezia 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2014/2015 Serie B Bologna vs Spezia 0-0