Chi ha raccolto meno vittorie in A, contro chi è al top in trasferta

Nella stagione 2009-2010 Parma-Milan andò in scena proprio in occasione della 30esima giornata di Serie A.

Era il Diavolo allenato da Leonardo, alla sua terza vita da rossonero dopo quelle da giocatore e dirigente, e che per la prima volta dopo molto tempo avrebbe fatto a meno di pilastri come Kaká e Maldini.

Come terminò? Col successo dei gialloblù per 1-0 grazie alla rete di Bojinov al 90’. A fine torneo i meneghini avrebbero chiuso al terzo posto, dietro l’Inter campione d’Italia e la Roma.

I più recenti precedenti vedono gli ospiti in serie positiva da 3 incontri. Da quando i Ducali sono tornati in Serie A, inoltre, ci sono stati un pareggio per 1-1 (Castillejo al 69’ e Bruno Alves all’87’) e un segno 2 in schedina (Theo Hernandez all’88’).

L’ultima affermazione dei padroni di casa?

Nel 2013-2014, quando al nono turno fu 3-2: Parolo all’11’, Cassano nel recupero del primo tempo, Matri al 61’, Silvestre al 63’, Parolo al 94’.

La classifica in corso di validità racconta di un Parma a quota 20 punti, 11 fatti al Tardini (2V – 5X – 8P). Soprattutto quella di D’Aversa è la compagine che ha centrato meno successi in questo torneo, soltanto 3. Il Milan si trova invece a 60 punti, 37 lontano dal Meazza (12V – 1X – 1P). Viene dall’1-1 in rimonta contro la Sampdoria. Nessuno in trasferta ha fatto meglio della squadra guidata dall’ex Pioli.

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A)

26 incontri disputati

8 vittorie Parma

7 pareggi

11 vittorie Milan

30 gol fatti Parma

31 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Milan 2-0, 17° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A PARMA (SERIE A)

Parma-Milan 0-1, 14° giornata 2019/2020