Cittadella a quota 6 nelle sfide col Frosinone. Ma dopo il 90'...

Nello scorso campionato, dopo 7 tentativi andati a vuoto, il Cittadella ha centrato la prima vittoria in casa del Frosinone e in un match di campionato. Alla 30esima giornata terminò, infatti, col punteggio di 2-0 e le reti di Iori (su rigore) e Luppi.

Un girone fa altro successo granata: 1-0 con Ogunseye bomber.

Pertanto la serie di match positivi per i veneti negli incroci di campionato con i laziali e col risultato cristallizzato al 90’ è arrivata a quota 6.

L’ultima vittoria del Frosinone? Il 28 gennaio 2018, 2-1 al Tombolato (Ciano, Ciofani, Varnier). Mentre sul proprio terreno di gioco manca dal 3 settembre 2017, altro 2-1 (Ciofani, Crivello, Litteri).

Da quest’ultimo match sabato pomeriggio saranno trascorsi 1.315 giorni. Praticamente più di tre anni e mezzo.

Perché, qualche riga sopra, specificare il risultato al 90’? Perché nel turno preliminare dei play-off 2019-2020, Cittadella-Frosinone terminò col punteggio di 2-3. Ma dopo il 2-2 dei tempi regolamentari a decidere la sfida fu Ciano al minuto 121.

A questo scontro diretti i due club ci arrivano divisi da 7 punti in classifica: giallazzurri a 39 (16 allo Stirpe) e granata a 46 (19 lontano dal Tombolato).

Da segnalare per entrambe le squadre un 2021 fino a oggi più ombre che luci. I veneti hanno viaggiato alla media di 1,06 punti/match. I laziali hanno tenuto un’andatura decisamente più lenta, 0,82 punti/match.

CONFRONTI FROSINONE-CITTADELLA IN CAMPIONATO (SERIE B)*

8 incontri disputati

3 vittorie Frosinone

4 pareggi

1 vittoria Cittadella

9 gol fatti Frosinone

8 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Cittadella 1-0, 41° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A FROSINONE (SERIE B)

Frosinone-Cittadella 0-2, 30° giornata 2019/2020

* Compreso play-off stagione 2017/2018.