Destro ha già firmato due Bologna-Genoa

I rossoblù liguri sono in serie positiva contro i rossoblù emiliano romagnoli da 5 match di campionato. Senza distinguere fra casa e fuori rintracciamo, infatti, 3 vittorie e 2 segni X in Serie A. Una striscia rimpinguata nel girone d’andata quando il Genoa si impose col punteggio di 2-0 sul Bologna.

Allo scontro diretto del Dall’Ara i due club arrivano distanziati da quattro punti. I petroniani ne contano 40, ben 26 fatti fra le mura di casa. I genovesi rispondono con 36, ma solo 14 ottenuti lontano dal Ferraris.

Nell’ultimo turno di campionato i padroni di casa hanno recuperato la sfida con l’Udinese grazie a un rigore di Orsolini, mentre gli ospiti sono andati KO col Sassuolo nonostante la reazione nell’ultima parte del match.

C’è però una statistica che pone le due squadre agli antipodi.

Nella graduatoria delle coop del gol il Bologna con 16 bomber differenti occupa la terza piazza, superato soltanto da Torino e Udinese che sono a quota 17. Il Genoa, al contrario, si ritrova al penultimo posto con solo 11 marcatori.

Anche se… il capocannoniere del Grifone è Mattia Destro, 11 centri in questo torneo, un ex che ha già firmato i Bologna-Genoa del 2017-2018 e del 2018-2019. Solamente che in queste due gare vestiva il rossoblù della città delle due Torri.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

51 incontri disputati

25 vittorie Bologna

20 pareggi

6 vittorie Genoa

91 gol fatti Bologna

54 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-1, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Genoa 0-3, 24° giornata 2019/2020