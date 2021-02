Fiorentina, mal di trasferta. L'ultimo successo ad Udine? Dopo la morte di Astori

Un andamento equilibrato tra casa e trasferta. Anzi, per dirla tutta l'Udinese fino a questo momento è andata leggermente meglio fuori dalla Dacia Arena avendo conquistato 13 dei suoi 25 punti lontano dal proprio terreno di casa. Per la Fiorentina invece i dati sono molto eloquenti; i viola fuori casa hanno ottenuto la miseria di 6 punti come il Cagliari. Peggio ha fatto solo il Crotone con 2. Una sola vittoria fuori per la squadra di Prandelli: il 3-0 rifilato alla Juventus.

Situazione quasi in equilibrio ad Udine tra bianconeri e viola, con un leggero predominio dei padroni di casa in fatto di vittorie. Attenzione però ai pareggi: tre delle ultime quattro partite sono finite con la divisione della posta. La quarta invece è una vittoria della Fiorentina, un 2-0 nel recupero della 27esima giornata: quella che non si era giocata il 4 marzo 2018 a causa della morte del capitano gigliato Davide Astori. Udinese-Fiorentina resterà per sempre legata a quel tragico episodio.

Fino alla scorsa giornata di campionato, la Fiorentina non aveva avuto contributo da parte dei giocatori entrati dalla panchina. In un colpo solo però, contro lo Spezia sono arrivati due gol (Castrovilli ed Eysseric) che hanno determinato la brillante e rotonda vittoria dei viola contro i liguri.

TUTTI I PRECEDENTI AD UDINE (SERIE A E B)

15 vittorie Udinese

17 pareggi

13 vittorie Fiorentina

62 gol fatti Udinese

57 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA AD UDINE

1930/1931 Serie B Udinese vs Fiorentina 1-2

L'ULTIMA SFIDA AD UDINE

2019/2020 Serie A Udinese vs Fiorentina 0-0