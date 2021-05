Fortino Arechi per la Salernitana. Empoli, due soli acuti in Campania

Prima contro seconda o se preferita seconda contro prima visto che è la Salernitana ad ospitare l'Empoli. Il big match della 37esima giornata di B è sicuramente questo. I campani hanno vinto cinque delle ultime sette partite di campionato (con due sconfitte). L'Empoli ha perso due sole partite dall'inizio della stagione, arrivando ad ottenere una promozione in A più che meritata.

Due sole le affermazioni dei toscani sul campo della Salernitana. Ma l'ultima non risale certo a molto tempo fa, anzi. E' arrivata alla 36esima giornata dello scorso campionato: un netto 4-2 con Bajrami (autore di una doppietta) protagonista. Il risultato che tarda da più tempo è il pareggio: non si verifica dal 12 febbraio 2005 (1-1).

Salernitana-Empoli è anche la sfida tra la seconda miglior squadra in casa e la seconda per rendimento in trasferta. I granata hanno raccolto 36 punti all'Arechi in 18 gare (media esatta di 2). Meglio? Ha fatto solo l'Empoli con 38 punti e zero sconfitte. Gli azzurri lontano dal Castellani hanno totalizzato 32 punti e sono dietro al solo Lecce (35 punti). Le uniche due battute d'arresto di questo torneo per la squadra allenata da Dionisi sono proprio arrivate fuori casa.

TUTTI I PRECEDENTI A SALERNO (SERIE A, B E C)

7 vittorie Salernitana

6 pareggi

2 vittorie Empoli

19 gol fatti Salernitana

12 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A SALERNO

1948/1949 Serie B Salernitana vs Empoli 5-2

L'ULTIMA SFIDA A SALERNO

2019/2020 Serie B Salernitana vs Empoli 2-4