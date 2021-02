I magnifici 15 di Gasperini e una panchina in doppia cifra. Il Toro nella ripresa...

vedi letture

Domenica scorsa la Lazio è riuscita a porre fine ad una bella serie di risultati positivi infilati dall'Atalanta. Il Torino ha pareggiato le ultime tre partite. Un piccolo brodino per una squadra che comunque le sue due vittorie in questo campionato le ha ottenute in trasferta.

16 volte su 55 partite. I granata a Bergamo hanno vinto spesso (in pratica una partita ogni tre), anche se l'Atalanta ha una leggera predominanza in fatto di affermazioni. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in casa dei nerazzurri è arrivata proprio una vittoria del Toro: alla seconda giornata dello scorso torneo Bonifazi, Berenguer ed Izzo misero il loro zampino sul 3-2 ottenuto dai piemontesi (doppietta di Zapata per l'Atalanta).

Passano le settimane e l'Atalanta resta in vetta parlando di numero di marcatori diversi mandati a segno che sono 15. Curiosamente ad inseguire i bergamaschi troviamo proprio il Torino (insieme al Milan) a quota 13. Apporto dei giocatori della panchina ottimo per Gasperini e c'è la leadership anche per i gol segnati da calciatori entrati a partita in corso per i nerazzurri, arrivati in doppia cifra (10). Il Torino ha leggermente diminuito il proprio bilancio negativo, ma sono pur sempre 13 i punti persi nei secondi tempi dalla squadra allenata prima da Giampaolo e ora da Nicola. Nessuno ha fatto peggio in A.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

18 vittorie Atalanta

21 pareggi

16 vittorie Torino

60 gol fatti Atalanta

58 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

1937/1938 Serie A Atalanta vs Torino 2-1

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2019/2020 Serie A Atalanta vs Torino 2-3