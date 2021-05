Iachini, Gattuso, che equilibrio. La perfetta alternanza tra Rino e la Fiorentina

E' la prima volta che Iachini gioca in casa contro Gattuso. Questa sfida tra tecnici c'è già stata altre tre volte ma, per una serie di coincidenze, è stato sempre il secondo ad 'ospitare' il primo. Il bilancio fino a questo momento è di assoluto equilibrio (una vittoria per parte e un pareggio). L'ultimo confronto tra i due, c'è da dirlo, se lo è aggiudicato Iachini con la sua Fiorentina che ha espugnato il Diego Armando Maradona per 2-0 con i gol di Chiesa e Vlahovic.

Quasi in equilibrio anche i confronti tra Iachini e il Napoli (4 vittorie del tecnico marchigiano e 5 per la formazione partenopea). Uno Iachini che ha ottenuto due risultati positivi (una vittoria e un pari) nelle ultime due. L'ultima sua sconfitta contro la formazione campana è del 28 ottobre 2015 (Napoli-Palermo 2-0).

Una vinta, una persa, una vinta, una persa, una vinta. Alternanza perfetta tra Rino Gattuso e la Fiorentina. Il tecnico calabrese con il roboante 6-0 dell'andata a Napoli (con Prandelli sulla panchina gigliata), è passato in vantaggio nei confronti dei viola. Un solo pareggio e si è determinato in Fiorentina-Napoli 1-1 del 30 dicembre 2017.

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS GATTUSO

1 vittoria Iachini

1 pareggio

1 vittoria Gattuso

3 gol fatti squadre Iachini

4 gol fatti squadre Gattuso

TUTTI I PRECEDENTI IACHINI VS NAPOLI

4 vittorie Iachini

4 pareggi

5 vittorie Napoli

14 gol fatti squadre Iachini

15 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS FIORENTINA

3 vittorie Gattuso

1 pareggio

2 vittorie Fiorentina

13 gol fatti squadre Gattuso

5 gol fatti Fiorentina