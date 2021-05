Il Parma è una delle bestie nere di Nicola. D'Aversa si trova bene col Torino

vedi letture

Quinta sfida assoluta tra Davide Nicola e Roberto D'Aversa, nelle vesti di allenatore. Fino a questo momento ha sempre giocato in casa il primo per una strana combinazione d'eventi. E c'è da dire anche che in Serie B ha sempre vinto l'attuale tecnico granata, mentre in A si è imposto quello del Parma. All'appello tra i due mancano fin qui i pareggi.

C'è da dire che il Parma è una delle bestie nere di Nicola il quale, contro i gialloblu, ha sempre perso. E questo con ben tre squadre diverse: Livorno, Udinese e Genoa. Non solo, in quattro partite le sue formazioni hanno segnato la miseria di due reti agli emiliani.

D'Aversa contro il Torino non ha mai perso. Due volte il tecnico nato in Germania ha vinto e due ha pareggiato.

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS D'AVERSA

2 vittorie Nicola

0 pareggi

2 vittorie D'Aversa

5 gol fatti squadre Nicola

6 gol fatti squadre D'Aversa

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS PARMA

0 vittorie Nicola

0 pareggi

4 vittorie Parma

2 gol fatti squadre Nicola

11 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI D'AVERSA VS TORINO

2 vittorie D'Aversa

2 pareggi

0 vittorie Torino

6 gol fatti squadre D'Aversa

4 gol fatti Torino