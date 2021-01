Inzaghi-De Zerbi, se non ci fosse stata la sfida dell'11 luglio 2020...

Inzaghi contro De Zerbi. Avesse giocato in casa il secondo avremmo (probabilmente) già saputo come sarebbe andata a finire. Essendo tra le mura amiche il primo, il risultato non è così scontato. Ci spieghiamo meglio. Quando il tecnico della Lazio è stato chiamato ad affrontare il collega in casa, una volta ha vinto, una ha pareggiato e una ha perso. A campi invertiti invece si sono registrate tre affermazioni per Inzaghi e un pari su quattro sfide. L'ultima volta com'è andata? A vincere è stato proprio De Zerbi che ha trovato la sua prima gioia contro il collega; facciamo riferimento a Lazio-Sassuolo 1-2 dell'11 luglio 2020.

E proprio quel Lazio-Sassuolo 1-2 è anche l'unica sconfitta di Inzaghi contro la formazione neroverde. Prima di quella battuta d'arresto erano arrivati 2 pareggi e ben 5 vittorie. Il bilancio del tecnico di Piacenza contro gli emiliani resta dunque ampiamente positivo.

Discorso opposto quello che possiamo fare per i confronti De Zerbi-Lazio. Una sola affermazione contro i biancocelesti per De Zerbi (sempre quella dell'11 luglio 2020), preceduta però da due pareggi e quattro sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS DE ZERBI (ANDATA E RITORNO)

4 vittorie Inzaghi

2 pareggi

1 vittorie De Zerbi

18 gol fatti squadre Inzaghi

9 gol fatti squadre De Zerbi

TUTTI I PRECEDENTI INZAGHI VS SASSUOLO

5 vittorie Inzaghi

2 pareggi

1 vittorie Sassuolo

19 gol fatti squadre Inzaghi

9 gol fatti Sassuolo

TUTTI I PRECEDENTI DE ZERBI VS LAZIO

1 vittoria De Zerbi

2 pareggi

4 vittorie Lazio

9 gol fatti squadre De Zerbi

18 gol fatti Lazio