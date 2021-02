La Cremonese e l’ultimo rigore a favore? Lo scorso 26 giugno

vedi letture

Nell’ultimo scontro diretto di campionato allo Zini andarono in scena ben 7 marcature.

Un’abbuffata mai accaduta prima in cadetteria, serie in cui il massimo di reti nei Cremonese-Pisa era stato pari a quattro: 3-1 del 1937-1938 e 2-2 del 1950-1951.

Gli ultimi 2 incroci hanno strizzato l’occhio ai toscani che oltre ad imporsi per 4-3 la stagione scorsa, passarono con un 1-0 anche nella Serie C 2006-2007.

E così l’ultimo successo della Cremonese risale all’annata 2004-2005, sempre in quella che è tornata a chiamarsi Serie C, col punteggio di 2-1.

In totale ammontano a 16 gli incontri disputati con un bilancio che vede ancora in vantaggio i padroni di casa, per 7-5 sul fronte delle vittorie, per 25-17 su quello delle marcature.

Stato di forma.

La Cremonese è reduce da 3 giornate positive con 1 successo (Pescara) e 2 pareggi (Spal e Cittadella). Dei 20 punti in classifica la metà, 10, sono arrivati allo Zini (2V – 4X – 4P). Il Pisa ha centrato un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, nel recupero infrasettimanale col Frosinone, mentre lo scorso weekend c’era stato il successo sulla Reggiana. In graduatoria è a quota 27 punti, 10 dei quali arrivati lontano dall’Arena Garibaldi-Anconetani (2V – 4X – 4P).

Insomma, i grigiorossi in casa valgono i nerazzurri in trasferta.

Curiosità dal fronte rigori.

La Cremonese è rimasta l’unica squadra di cadetteria a non averne calciato ancora uno in questo campionato. L’ultimo in ordine di tempo arrivò lo scorso 26 giugno 2020 contro il Cosenza. E nel torneo 2019-2020 con solo 3 penalty a favore fu (con l’Ascoli) il club che ne calciò il minor numero.

CONFRONTI DIRETTI A CREMONA (SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

7 vittorie Cremonese

4 pareggi

5 vittorie Cittadella

25 gol fatti Cremonese

17 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A CREMONA (SERIE B)

Cremonese-Cittadella 0-0, 6° giornata 1936/1937

ULTIMA SFIDA A CREMONA (SERIE B)

Cremonese-Cittadella 3-4, 22° giornata 2019/2020