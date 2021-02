Lazio, in caso di tripletta contro il Bologna...

Nella storia dei Bologna-Lazio di campionato i biancocelesti hanno marcato tre o più reti solo in 3 occasioni.

Nel 1951-1952, quando alla 34esima giornata la sfida terminò 2-4: Sukru all’8’, Gritti al 31’, Sukru al 61’, Cappello al 67’, Antoniotti al 75’, Sukru all’81’.

Nel 1999-2000, quando al 33esimo turno fu 2-3: Sergio Conceiçao al 25’, Signori al 39’, Simeone al 63’, Salas al 75’, Signori all’89’.

Nel 2009-2010, quando ancora alla 33esima giornata finì nuovamente 2-3: Guana al 12’, Portanova al 16’, Mauri al 44’, Dias al 63’, Rocchi al 68’.

Accadesse anche sabato prossimo ecco che la società laziale taglierebbe il traguardo dei 200 o più gol marcati ai felsinei negli scontri diretti di campionato, Serie A più cadetteria, poiché adesso si trova a quota 197.

Fra l’altro proprio i rossoblù sono la seconda squadra più perforata nel massimo campionato italiano dalla Lazio, 191 centri contro i 198 rifilati alla Fiorentina.

La squadra di Inzaghi è in serie positiva a Bologna da 8 match di campionato. Curiosamente per 2 volte è rimasta senza segnare, per 6 ha prodotto una doppietta. Il più recente segno 1 in schedina è rappresentato dal 3-1 del 2010-2011. E pensare che quest’ultima partita s’era messa davvero bene per i biancocelesti, a rete dopo solo cinque minuti con Floccari, poi Ramirez e Di Vaio (doppietta) ribaltarono il match.

I ragazzi di mister Mihajlovic sono in serie positiva da 3 turni: 1 successo più 2 segni X consecutivi.

Quelli di Inzaghi hanno ripreso a vincere in campionato dopo il KO nel big match del Meazza contro l’Inter. Però c’è da comprendere quanto peserà la sconfitta rimediata martedì in Champions League.

CONFRONTI DIRETTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

70 incontri disputati

37 vittorie Bologna

18 pareggi

15 vittorie Lazio

116 gol fatti Bologna

68 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Lazio 3-2, 18° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A BOLOGNA (SERIE A)

Bologna-Lazio 2-2, 7° giornata 2019/2020