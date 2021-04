Mihajlovic a caccia della prima vittoria interna con Nicola. E una volta su due...

Cinque partite e una sola vittoria ottenuta da Mihajlovic contro Nicola nelle vesti di allenatore. Ed è il 2-0 ottenuto dal suo Torino in casa del Crotone alla 13esima giornata del campionato di A 2016/17. In casa, il tecnico serbo non ha mai battuto il suo collega; due precedenti e sono un pari e una sconfitta.

Mihajlovic ha fatto un campionato e mezzo alla guida del Toro a cavallo tra il 2016 e il 2018. 57 partite in Serie A sulla panchina granata con uno score di 18 vittorie, 24 pareggi e 15 sconfitte. Il 4 gennaio 2018 è arrivata la notizia del suo esonero e conseguente sostituzione con Mazzarri. Il Torino lo ha affrontato dieci volte come avversario e in 5 circostanze ha ottenuto la vittoria (media esatta di un'affermazione ogni due gare).

Il pareggio è una rarità nelle sfide tra Nicola e il Bologna: una volta sola c'è stata la divisione della posta in Bari-Bologna 1-1 del 24 aprile 2015, valida per il campionato di Serie B.

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS NICOLA

1 vittoria Mihajlovic

2 pareggi

2 vittorie Nicola

6 gol fatti squadre Mihajlovic

8 gol fatti squadre Nicola

TUTTI I PRECEDENTI MIHAJLOVIC VS TORINO

5 vittorie Mihajlovic

3 pareggi

2 vittorie Torino

17 gol fatti squadre Mihajlovic

13 gol fatti Torino

TUTTI I PRECEDENTI NICOLA VS BOLOGNA

3 vittorie Nicola

1 pareggio

4 vittorie Bologna

9 gol fatti squadre Nicola

9 gol fatti Bologna