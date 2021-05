Parma col mal di trasferta, ma il Torino in casa non è da meno. Ma i granata...

Il rendimento interno del Torino non è affatto positivo in questa stagione. La squadra granata ha raccolto nella propria casa solamente 14 punti. Peggio dei granata hanno fatto solo Crotone, Benevento e Parma. I ducali in trasferta non stanno certamente meglio: solo 9 punti fatti dai ducali lontano dal Tardini. C'è solo una squadra che ha raccolto meno punti fuori casa ed è il Crotone con 5.

Tra Torino e Parma nel capoluogo piemontese...è in vantaggio di vittorie quest'ultima: cinque contro quattro. I granata non battono i gialloblu in casa dal 29 ottobre 2014 (1-0 con gol di Darmian).

Il Parma è la squadra con meno vittorie (3) e meno gol fatti (36) dell'intera Serie A. E' anche la formazione però che ha avuto il minor numero di rigori a sfavore con 2 (entrambi trasformati). Il Torino può vantare la bellezza di 16 marcatori diversi mandati a segno in questo campionato. Sopra, in questa graduatoria, c'è solo l'Udinese con 17.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

4 vittorie Torino

9 pareggi

5 vittorie Parma

21 gol fatti Torino

24 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A PARMA

1959/1960 Serie B Torino vs Parma 2-0

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2019/2020 Serie A Torino vs Parma 1-1