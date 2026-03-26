Al 90' è 1-1 tra Galles e Bosnia. A Cardiff servono i supplementari per decidere chi affronterà l'Italia
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Servono i tempi supplementari per decidere chi fra Galles e Bosnia affronterà l'Italia martedì 31 marzo nella finale playoff mondiale. Al Cardiff City Stadium, il gol di Dzeko all'86' pareggia i conti dopo l'iniziale vantaggio di Daniel James, centrocampista del Leeds, arrivato al 51'.
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