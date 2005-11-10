Il figlio di Cissé sposa il Liverpool: a 17 anni firma il primo contratto da professionista
Prince Cissé, figlio dell'ex centravanti di Auxerre, Marsiglia e della nazionale francese Djibril Cissé, ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Liverpool.
All'età di 17 anni, gioca nel ruolo di difensore centrale dopo aver iniziato come attaccante, proprio come suo papà. Per quanto riguarda le nazionali giovanili, difende i colori del Galles con l'Under 19. "Congratulazioni figlio mio", ha commentato l'ex bomber della Lazio - tra le altre - su X.
Di seguito il comunicato ufficiale dei Reds: "Il 17enne è al club sin dalla fase pre-Academy e ha debuttato con l'U21 di Rob Page nella stagione 2025-26 con la maglia dell'Under 21. Cisse è passato da attaccante a difensore nelle ultime stagioni e ora gioca prevalentemente come difensore centrale.
Il suo arco in Premier League 2 è arrivato a marzo contro il Tottenham Hotspur alla Kirkby Academy, trovando la rete con un colpo di testa nel secondo tempo.
Figlio dell'ex attaccante dei Reds Djibril, Prince ha rappresentato il Galles a livello U19".