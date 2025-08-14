Napoli, triplo nome per il centrocampo: Diouf, Chukwuemeka e Cissé nel mirino

Tre nomi sulla lista di Manna per quanto riguarda il centrocampo del Napoli di Conte: sono Andy Diouf del Lens, Carney Chukwuemeka del Chelsea e Djaoui Cissé del Rennes. Lo rivela Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato.

Il classe 2003 franco-senegalese Diouf è arrivato in Francia appena un anno fa, dal Basilea: ha un contratto in scadenza fino al 2028 ma ci sono già dei dialoghi tra le parti, soprattutto dopo l'ultima Olimpiade, vissuta da protagonista e conclusa con una medaglia d'argento.

Il secondo nome è quello di Cissé del Rennes, addirittura un anno più giovane del collega Diouf. Giocatore più acerbo ma con grandi potenzialità, con un contratto in scadenza al 2029. Chukwuemeka del Chelsea invece ha trascorso l'ultima annata al Borussia Dortmund, senza però brillare in modo particolare: anche l'inglese è un Under 22, quindi non darebbe problemi di lista.