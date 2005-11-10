Ufficiale La Germania riparte anche da Mertesacker: sarà il nuovo dg dello sport della DFB

Dopo l'arrivo di Jürgen Klopp come commissario tecnico, la DFB ufficializza anche Per Mertesacker come nuovo dg dello sport a partire dal 2027.

Non sarà soltanto Jurgen Klopp a guidare il nuovo corso della Germania. La Federazione calcistica tedesca ha infatti definito un'altra nomina strategica per il futuro del proprio movimento, affidando a Per Mertesacker il ruolo di direttore generale dello sport. L'ex difensore della Nazionale entrerà ufficialmente in carica dal 1° gennaio 2027, con responsabilità su tutte le selezioni tedesche e sul settore giovanile.

La DFB punta sull'esperienza di Mertesacker

La nomina è stata approvata all'unanimità dal consiglio di sorveglianza e dall'assemblea degli azionisti della DFB. Il presidente Bernd Neuendorf ha spiegato così la scelta: "Per Mertesacker è una delle personalità più eminenti del calcio tedesco. Da giocatore ha contribuito in modo determinante alla crescita della nazionale per oltre un decennio e, successivamente, ha guidato uno dei settori giovanili più prestigiosi d'Europa. La sua competenza professionale, la sua posizione chiara e le sue doti di leadership lo rendono la scelta ideale per questo incarico".

Dall'Arsenal alla rifondazione del calcio tedesco

Campione del mondo con la Germania nel 2014, Mertesacker arriva alla DFB dopo l'esperienza di otto anni alla guida del settore giovanile dell'Arsenal, conclusa lo scorso gennaio con la volontà di affrontare una nuova sfida professionale. Il suo nome era da tempo accostato alla federazione e ora sarà uno dei principali protagonisti della rifondazione del calcio tedesco insieme al nuovo commissario tecnico Klopp.