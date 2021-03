Sebastien Frey, l'idolo di Firenze con il rimpianto legato alla Nazionale

Sebastien Frey, il terzo giocatore straniero di sempre per presenze in Serie A dietro a Zanetti e Altafini. Nato calcisticamente al Cannes, nel 1998 fu l'Inter a portarlo in Italia, ad appena 18 anni. Dopo una stagione in prestito al Verona tornò in nerazzurro, ma nel 2001 passò al Parma dove diventò uno dei migliori portieri del campionato italiano. Restò in Emilia per quattro stagioni, disputando un totale di 159 partite. Con l'arrivo di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina il francese scelse di seguirlo a Firenze, dove divenne ben presto un vero e proprio idolo della curva Fiesole che nel corso degli anni gli ha dedicato vari cori. In viola si è tolto le sue più grandi soddisfazioni, pur non vincendo nessun trofeo, ma grazie alla Fiorentina riuscì a giocare per due stagioni consecutive in Champions League, arrivando anche agli ottavi nel 2010. Nel 2007/2008 contribuì in prima persona allo splendido percorso dei viola in Coppa UEFA, dove soltanto il Glasgow Rangers impedì alla formazione gigliata di approdare in finale. Sulle rive dell'Arno ha disputato 218 gare prima di lasciare per iniziare una nuova avventura al Genoa e chiudere la carriera al Bursaspor. Con la nazionale francese il rapporto è stato piuttosto burrascoso, visto che nonostante i meriti ha indossato la casacca Bleus solo 2 volte. Oggi Frey compie 41 anni.

Sono nati oggi anche Roberto Tricella, Willy Sagnol, Simone Padoin, Gabriel Mercado, Marcel Buchel, Antonio Barreca e Pierluigi Gollini.