Podcast TMW Preparatevi per un clamoroso valzer degli allenatori nella prossima Serie A

Tutto legato al futuro della Nazionale italiana. Massimiliano Allegri e Antonio Conte su tutti, legati al domani della panchina degli azzurri che verranno. E gli altri? Da Chivu a Fabregas, da Grosso a Sarri, da Italiano a tutte le altre panchine della nostra Serie A? Cosa cambierà? Mettetevi comodi.

Sarà un clamoroso valzer delle panchine in estate. Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Ranieri vs Gasperini: i pareri degli opinionisti a TMW Radio

Stefano Impallomeni: “Mi sono fatto tante domande e non riesco a capire le motivazioni di questa uscita. Non entro nel merito, alla fine questa è una spaccatura tra Ranieri e Gasperini. Mi tiro fuori da questo, ma discuto i tempi sbagliati di questa uscita di Ranieri. Non comprendo fino a che punto un uomo così esperto di comunicazione che conosce l’ambiente essendo romano e romanista non potesse capire quali effetti avrebbe avuto. Adesso la Roma dovrà guardarsi più dall’Atalanta che puntare al quarto posto, non riesco a capirne il motivo. Gli effetti di queste dichiarazioni, se la Roma non dovesse centrare l’Europa che scenari ci saranno? Potrebbero rischiare entrambi di andare a casa. Adesso ci sono diversi scenari, abbiamo lo sfogo di Ranieri, io credo poco all’ipotesi nazionale per lui. Io aggiungo un’altra domanda, se la Roma non raggiunge l’Europa come la mettiamo? Sarebbe un fallimento totale e sarebbero a rischio tutti e tre”.

Daniele Garbo: “I tempi e i modi di Ranieri sono stati clamorosi, non ho trovato molto elegante dire che Gasperini sia stata una quarta scelta. Questo un uomo come Ranieri poteva risparmiarselo, ma mi sembra chiaro che Ranieri abbia deciso di rinunciare all’incarico alla Roma e puntare con forza sulla panchina della nazionale. Credo che rimarrà solo uno a Roma tra Ranieri, Gasperini e Massara. La cosa strana è che Gasperini è stato scelto da Ranieri ed è strano che non lo conoscesse, sapeva benissimo come fosse fatto lo stesso Gasperini. Ci sono stati contrasti piuttosto aspri e questa è la chiave di lettura della situazione in casa Roma. Secondo me alla fine rimarrà solo Gasperini, penso che chiederà di cambiare direttore sportivo e se fossi la società insisterei su Gasperini. In un progetto di una squadra in costruzione servirà pazienza, non credo che abbia avuto tra le mani i giocatori che voleva avere lui per caratteristiche. Mandare via Gasperini dopo un anno significherebbe ripartire da zero”.