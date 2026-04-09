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Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio

Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di MarzioTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 10:00Podcast TMW
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"Richard Rios, colombiano, classe 2000, è il vero primo grande obiettivo del calciomercato del Napoli". Inizia così la riflessione di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio" - il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com -, che si concentra sul calciomercato degli azzurri in vista della prossima estate.

"Qui si parla di investimenti - prosegue Di Marzio -, si parla di operazioni anche molto onerose perché Richard Rios è stato pagato 27 milioni di euro dal Benfica soltanto l'estate scorsa e qui si parla di una possibile operazione da almeno 30 milioni di euro da parte del Napoli, perché il Napoli vuole Rios, perché vuole sicuramente un centrocampista fisicamente forte ma anche tecnicamente dotato, il direttore sportivo Manna è al lavoro su quest'operazione già da qualche giorno, ci sono stati contatti seri, contatti concreti, approfonditi con le parti in causa, con i procuratori brasiliani del giocatore, con alcuni intermediari portoghesi, insomma il Napoli sta cercando di portarsi avanti".

"Richard Rios non è mai entrato seriamente nelle grazie di Mourinho, il Benfica è costretto a fare probabilmente una cessione entro il 30 di giugno e Rios è il candidato principale. La richiesta iniziale sarebbe superiore ai 35 milioni di euro, il Napoli vorrebbe spendere 30. Centrocampista che la Roma aveva cercato di prendere durante l'estate, era una richiesta di Gasperini, l'Inter stessa si era mossa a luglio per capire se c'erano i margini per poter arrivare a lui, anche prima della Roma si era mossa l'Inter, già da diverse stagioni Rios è un giocatore che era sempre piaciuto alla dirigenza nera azzurra, vedremo se anche in questo caso ci sarà un inserimento oppure - conclude Di Marzio - se l'Inter cercherà un centrocampista diverso, magari proverà a contrastare la forza dell'Atletico Madrid su Ederson, dell'Atalanta".

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