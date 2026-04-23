Napoli, aumenta la concorrenza per Richard Rios: ora il Manchester United è in pole

Il Manchester United è tra le società più attente nella corsa a Richard Rios, centrocampista del Benfica valutato intorno ai 45 milioni di euro. Il classe 1999 sta attirando un interesse crescente in vista della prossima finestra di mercato e la sua permanenza in Portogallo oltre l’estate resta tutt’altro che certa. Lo scenario, però, è ancora fluido: il Benfica potrebbe decidere di aspettare la fine del Mondiale per puntare a una valutazione più alta in caso di buone prestazioni, ma le pressioni dei club interessati potrebbero anche accelerare i tempi di una possibile cessione.

Non c’è solo lo United sulle sue tracce. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, i Red Devils hanno già inviato osservatori per seguirlo da vicino, ottenendo riscontri molto positivi. Attenti anche Fulham e Napoli: i londinesi hanno avviato i primi contatti esplorativi, mentre il club azzurro starebbe valutando internamente una possibile offerta.

Resta da capire se il Manchester United deciderà di puntare con decisione su Rios, ma è certo che interverrà sul mercato per rinforzare il centrocampo. Nella lista dei profili monitorati figurano anche Elliot Anderson, Sandro Tonali e Carlos Baleba. In questo contesto, Rios rappresenta una soluzione concreta, soprattutto se la valutazione dovesse restare stabile. Il rischio, però, è quello legato a ogni grande competizione internazionale: un mondiale di alto livello potrebbe far impennare rapidamente il prezzo del giocatore, rendendo decisivo muoversi in anticipo.