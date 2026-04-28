Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due italiane

Il Napoli aspetta di capire come finirà la sua stagione e, soprattutto, quale sarà il futuro della panchina. Il tecnico Antonio Conte in questo senso incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni, per capire se ci saranno le giuste condizioni per proseguire con la terza stagione in azzurro.

A prescindere da come andrà la questione allenatore, il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato. E uno dei profili maggiormente graditi è quello di Richard Rios, come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse ore. Il quotidiano portoghese O Jogo analizza lo scenario, spiegando come un emissario del club azzurro abbia seguito dal vivo il centrocampista colombiano nelle ultime 3 partite. Quella che il Benfica ha vinto in casa col Nacional, il successo in casa dello Sporting CP e pure l'ultima contro il Moreirense. Raccogliendo report assolutamente positivi.

Il giocatore era stato seguito da vicino dalla Roma la scorsa estate e non è escluso che i giallorossi, spinti da Gasperini, possano tornare alla carica. E sulle sue tracce è segnalata anche l'Inter, oltre alle inglesi Manchester United e Fulham. Dalle informazioni del quotidiano lusitano, il Benfica sarebbe disposto a trattare la sua cessione solo partendo da una valutazione di almeno 35 milioni di euro.