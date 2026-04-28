Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due italiane

Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due italianeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 14:37Serie A
Simone Bernabei

Il Napoli aspetta di capire come finirà la sua stagione e, soprattutto, quale sarà il futuro della panchina. Il tecnico Antonio Conte in questo senso incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni, per capire se ci saranno le giuste condizioni per proseguire con la terza stagione in azzurro.

A prescindere da come andrà la questione allenatore, il Napoli ha già iniziato a muoversi sul mercato. E uno dei profili maggiormente graditi è quello di Richard Rios, come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse ore. Il quotidiano portoghese O Jogo analizza lo scenario, spiegando come un emissario del club azzurro abbia seguito dal vivo il centrocampista colombiano nelle ultime 3 partite. Quella che il Benfica ha vinto in casa col Nacional, il successo in casa dello Sporting CP e pure l'ultima contro il Moreirense. Raccogliendo report assolutamente positivi.

Il giocatore era stato seguito da vicino dalla Roma la scorsa estate e non è escluso che i giallorossi, spinti da Gasperini, possano tornare alla carica. E sulle sue tracce è segnalata anche l'Inter, oltre alle inglesi Manchester United e Fulham. Dalle informazioni del quotidiano lusitano, il Benfica sarebbe disposto a trattare la sua cessione solo partendo da una valutazione di almeno 35 milioni di euro.

Articoli correlati
Napoli, aumenta la concorrenza per Richard Rios: ora il Manchester United è in pole... Napoli, aumenta la concorrenza per Richard Rios: ora il Manchester United è in pole
Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca... Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Rios in Serie A con dodici mesi di ritardo? Perché con la Roma non ha funzionato Rios in Serie A con dodici mesi di ritardo? Perché con la Roma non ha funzionato
Altre notizie Serie A
Nico Gonzalez e il riscatto dell'Atletico: Simeone cerca lo sconto, la Juventus fa... Nico Gonzalez e il riscatto dell'Atletico: Simeone cerca lo sconto, la Juventus fa muro con Spalletti
Inter, Lautaro migliora: può tornare in gruppo nei prossimi giorni. Cautela su Calhanoglu... TMWInter, Lautaro migliora: può tornare in gruppo nei prossimi giorni. Cautela su Calhanoglu
Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche... Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due italiane
La lista degli acquisti più pagati della scorsa stagione. Si salvano davvero in pochi... Focus TMWLa lista degli acquisti più pagati della scorsa stagione. Si salvano davvero in pochi
Christopher Nkunku, il più costoso dell'estate del 2025. E che ora può finire sul... Christopher Nkunku, il più costoso dell'estate del 2025. E che ora può finire sul mercato
Ardon Jashari, terza scelta nel Milan seppur miglior giocatore del campionato belga... Ardon Jashari, terza scelta nel Milan seppur miglior giocatore del campionato belga
Bologna, si ferma Joao Mario: stiramento del retto femorale sinistro per il giocatore... Bologna, si ferma Joao Mario: stiramento del retto femorale sinistro per il giocatore rossoblù
Francisco Conceicao, confermato per una cifra maggiore rispetto al riscatto Francisco Conceicao, confermato per una cifra maggiore rispetto al riscatto
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inchiesta arbitri, la soluzione di Gavillucci: "L'unica strada è il professionismo"
Immagine top news n.1 Inchiesta arbitri, il designatore Rocchi potrebbe non presentarsi davanti al pm
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: Inter a +8! Insuperabile Fabregas, capolavoro di Cuesta
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima
Immagine top news n.4 Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul Napoli
Immagine top news n.5 C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi
Immagine top news n.6 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.7 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.4 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Padovan: "Caso arbitri, ecco perché ci manca un pezzo di storia"
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Milan e Atalanta su Avdullahu. Backhaus piace all'Inter"
Immagine news Altre Notizie n.3 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nico Gonzalez e il riscatto dell'Atletico: Simeone cerca lo sconto, la Juventus fa muro con Spalletti
Immagine news Serie A n.2 Inter, Lautaro migliora: può tornare in gruppo nei prossimi giorni. Cautela su Calhanoglu
Immagine news Serie A n.3 Napoli in pressing su Rios, dal Portogallo: visionato 3 volte dal vivo, ci sono anche altre due italiane
Immagine news Serie A n.4 La lista degli acquisti più pagati della scorsa stagione. Si salvano davvero in pochi
Immagine news Serie A n.5 Christopher Nkunku, il più costoso dell'estate del 2025. E che ora può finire sul mercato
Immagine news Serie A n.6 Ardon Jashari, terza scelta nel Milan seppur miglior giocatore del campionato belga
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Giudice Sportivo: squalificati 5 giocatori. Due sono della Reggiana
Immagine news Serie B n.2 Entella-Padova non è stata solo calcio. Donati altri 12mila euro all'ospedale pediatrico Gaslini
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Patierno: "Avrei voluto fare di più. Playoff? Non dobbiamo pensare agli altri"
Immagine news Serie B n.4 Modena, il clima è già acceso. Agricoltori rifiutano l'autobus con lo stemma della Reggiana
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Schiavi: "Ora vogliamo i playoff. Ma il Cesena verrà qui per lo stesso obiettivo"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Consiglio Federale cambia: la novità sul principio di sostituzione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, Cacace: "Salvezza merito di tutti. Ripaga di tutti i sacrifici fatti"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, playoff al via: svelati il Presenting Partner e il nuovo sito ufficiale
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, Marchetti prima dei playoff: "Dobbiamo guardarci dentro e capire cosa vogliamo"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, gli olandesi di Estrella Football Group puntano all'acquisizione del 51%
Immagine news Serie C n.5 Ripescaggio e riammissione in Serie C: le novità ufficializzate dalla FIGC
Immagine news Serie C n.6 Serie C, il Consiglio Federale cambia riammissioni, ripescaggi e tesseramento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.3 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?