TMW Richard Rios e Perrone: il Napoli a caccia di un rinforzo per il dopo Anguissa

Il futuro di Frank Anguissa sembra segnato. Adieu Napoli. Il 30enne centrocampista camerunese è in scadenza nell'estate del 2027 e potrebbe lasciare la Campania e l'Italia tra poco più di un mese. Campione e tra i leader della mediana Scudettata del Napoli, lo scorso inverno il club di Aurelio De Laurentiis era pronto al rinnovo: sopra i 4 milioni sul contratto e firma vicina. Poi da gennaio in poi, problemi fisici annessi e connessi per il giocatore, la situazione è cambiata. Un'inversione a U tra le parti, l'addio ora sembra vicino.

Così il direttore sportivo Giovanni Manna, insieme al tecnico Antonio Conte e al Presidente Aurelio De Laurentiis (presto summit tra tecnico e numero uno per pianificare il futuro insieme) stanno cercando il rinforzo giusto. Vi abbiamo già raccontato dell'idea Maximo Perrone del Como: i lariani dovranno chiaramente fare i conti... Con i conti. La qualificazione in Europa sempre più vicina porterà senza dubbio il Como a dover guardare anche al bilancio e alle cessioni per la questione Financial Fair Play. Perrone può essere il grande sacrificato, sul giocatore Napoli e Inter.

E poi Richard Rios del Benfica, forse a oggi il primo obiettivo degli azzurri. Colombiano, classe 2000, gioca nel Benfica di Mourinho e la scorsa estate lo avrebbe voluto Gian Piero Gasperini alla Roma. Le Aquile lo hanno pagato 27 milioni di euro, il costo rischia di essere alto ma è un profilo gradito anche a Conte. Così il domino per il dopo Anguissa, sempre più probabile, sembra ridotto a due nomi.