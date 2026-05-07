Podcast TMW Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio

"Con la sconfitta di ieri sera della Juventus-Next Gen contro la Pianese, anche l'ultima seconda squadra del nostro pianeta calcistico non ha vinto il suo campionato. La Juventus ha perso 2-0, l'Inter non si era nemmeno qualificata per i play-off, l'Atalanta aveva perso il suo primo turno sul campo della Casertana e il Milan Futuro non ha vinto il suo campionato di Serie D. Meglio così, le seconde squadre non sono state create e non devono essere create per vincere i campionati, o meglio, se vincono, meglio, ma non servono per quello, non è l'obiettivo delle seconde squadre, l'obiettivo deve essere quello di far giocare i giovani, valorizzare i giovani, preparare i nostri ragazzi, se possibile italiani, a un futuro in prima squadra". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

"Se l'Atalanta oggi ha un gioiello come Bernasconi, che è diventato praticamente subito titolare in Serie A e sta dimostrando di essere assolutamente un giocatore da Serie A, se Bartesaghi è un giocatore che nel Milan sta comunque giocando e ha giocato una stagione di altissimo livello, se questi ragazzi oggi sono dei tesori preziosi per le nostre squadre, il pensiero va anche a tutti quelli che la Juventus ha poi venduto nel corso del tempo, come lo stesso Soule, ma anche Yildiz che ha fatto un suo percorso nella Juventus Next Gen, è perché ci sono le seconde squadre che non devono essere un antidoto, non devono essere uno stop ai sogni delle piccole e grandi città di provincia, ma le seconde squadre sono in questo momento una delle possibilità per il nostro calcio per cercare di tornare grande".

"Mi auguro che il nuovo presidente della Federazione, e credo che se alla fine sarà a Malagò, perché tutti i segnali portano a una sua vittoria finale, possa portare anche a un ulteriore aumento delle seconde squadre e magari anche a un obbligo per tutti di averle e averle con determinati crismi, determinati presupposti perché credo veramente che le seconde squadre possano rappresentare, se orchestrate nel modo giusto, una delle possibili soluzioni per il nostro calcio".

Ascolta la puntata integrale di "Caffè Di Marzio", il podcast a cura di Gianluca Di Marzio!