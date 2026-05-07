Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Podcast TMW

Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina

Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Marco Conterio
Oggi alle 19:00Podcast TMW
Marco Conterio
TuttoMercatoWeb in Podcast
Ascolta il podcast
TuttoMercatoWeb in Podcast
00:00
/
00:00

Il deus ex machina del mercato della Fiorentina, Fabio Paratici, spiega urbi et orbi che “per quanto riguarda i calciatori che ci verranno eventualmente richiesti (lo studio lo interrogava sull'interesse anticipato su queste colonne del Milan per Nicolò Fagioli), saremo molto felici se qualcuno ci chiederà i nostri giocatori, ma saremo altrettanto felici di valutarne la permanenza”, spiega Paratici a DAZN. Ai Viola manca ancora un passo per la salvezza matematica, poi sarà rivoluzione. La panchina ma anche il campo. Anche i big.

Facciamo il punto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Le parole di Vanoli dopo il ko contro la Roma
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport commenta il ko dei viola per 4-0 contro la Roma: "Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti anche per la grande prestazione della Roma. Dobbiamo rialzare la testa, abbiamo fatto un percorso importante, sbagliare capita e questa fragilità a volte torna fuori ma ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso (salvezza)". Se dovesse finire il rapporto con la Fiorentina la riterrebbe un'ingiustizia? "No, assolutamente. Penso che una società debba fare le sue valutazioni a 360°. Quando sono arrivato qua tutti erano spaventati dalla classifica. Avevamo 4 punti quando sono arrivato e nessuno si era mai salvato in quella situazione. Il lavoro principale lo dobbiamo ancora concludere, manca quel punticino e poi faremo le nostre valutazioni a 360°. Le farò io e le farà giustamente la società. Sarei molto felice di continuare il percorso".

Articoli correlati
De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin... Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno... L'ultimo ballo dei senatori dell'Inter: in estate (forse) ne resterà soltanto uno
Altre notizie Podcast TMW
Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca... Podcast TMWSeconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina Podcast TMWUn passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte? Podcast TMWDe Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero... Podcast TMWArteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista Podcast TMWAddio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin... Podcast TMWSarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto... Podcast TMW"Calciomercato Ds e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio". Il punto di Gianluca Di Marzio
Inter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal... Podcast TMWInter, lo scudetto nasce nel buio di Monaco. Marotta non sbaglia l'allenatore dal 2010
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al top"
Immagine top news n.1 Inchiesta arbitri, l’altra stranezza: lo “sgradito” Doveri ha diretto l’Inter più di tutti
Immagine top news n.2 Napoli in Champions se… Cremonese retrocessa se… Gli scenari per la prossima giornata
Immagine top news n.3 Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"
Immagine top news n.4 De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina. Solo un club potrebbe farlo vacillare
Immagine top news n.5 Il nuovo PSG nasce dal gruppo: così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente
Immagine top news n.6 Il punto sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Inter al Barcellona
Immagine top news n.7 Kvaratskhelia ancora protagonista assoluto. È lui il riferimento tecnico del PSG
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.3 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 PSG, Kvaratskhelia da Pallone d'Oro? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gemitaiz: "Un piacere veder giocare Dybala, ma è fracico. Spero se ne vada"
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Gasperini, vattene da Roma. 8 mesi eccezionali con una squadra scarsissima"
Immagine news Serie A n.3 Inchiesta arbitri, non solo Schenone: domani saranno sentiti anche Zappi e Dino Tommasi
Immagine news Serie A n.4 Kayode: "Vedrei bene Baldini come ct della Nazionale, può essere la persona giusta"
Immagine news Serie A n.5 La nuova vita di Max Tonetto: "Ora faccio l'autista". Poi l'aneddoto sul tifoso della Roma
Immagine news Serie A n.6 È uscito "Sassuolo, la promessa mantenuta", il libro sulla stagione del riscatto neroverde
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Col Bari gara da prendere con le molle. Vogliamo chiudere bene in casa"
Immagine news Serie B n.2 Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, Bisoli: "Fiammella ancora accesa, i giocatori siano uomini veri fino all'ultimo"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Cole: "Il Padova non sarà arrendevole. Dobbiamo essere pronti alla battaglia"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Tomaello saluta Niederauer: "Ha stabilizzato e innovato il club per il futuro"
Immagine news Serie B n.6 Aria tesa in casa Spezia, striscione dei tifosi contro i giornalisti 'viscidi e meschini'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese da record. Cangi: "Finora stagione straordinaria. Ma ora testa al Lecco"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Per noi e altre tre pressioni maggiori. Tifosi emozionanti"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Sali protagonista dell'annata: scatta il rinnovo automatico fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Playoff Serie C. Dopo il sorteggio, ecco gli orari dei match del 1° turno della fase nazionale
Immagine news Serie C n.5 Vrenna: "Iscriveremo il Crotone. Ma non sappiamo che campionato potremo fare"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Giudice Sportivo dopo il secondo turno della fase a gironi dei playoff: 2 turni d Di Livio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Giugliano: “Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC”
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…