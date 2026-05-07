Podcast TMW Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina

Il deus ex machina del mercato della Fiorentina, Fabio Paratici, spiega urbi et orbi che “per quanto riguarda i calciatori che ci verranno eventualmente richiesti (lo studio lo interrogava sull'interesse anticipato su queste colonne del Milan per Nicolò Fagioli), saremo molto felici se qualcuno ci chiederà i nostri giocatori, ma saremo altrettanto felici di valutarne la permanenza”, spiega Paratici a DAZN. Ai Viola manca ancora un passo per la salvezza matematica, poi sarà rivoluzione. La panchina ma anche il campo. Anche i big.

Facciamo il punto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Le parole di Vanoli dopo il ko contro la Roma

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport commenta il ko dei viola per 4-0 contro la Roma: "Abbiamo approcciato bene ma dopo il gol ci siamo completamente spenti anche per la grande prestazione della Roma. Dobbiamo rialzare la testa, abbiamo fatto un percorso importante, sbagliare capita e questa fragilità a volte torna fuori ma ora dobbiamo pensare a chiudere il discorso (salvezza)". Se dovesse finire il rapporto con la Fiorentina la riterrebbe un'ingiustizia? "No, assolutamente. Penso che una società debba fare le sue valutazioni a 360°. Quando sono arrivato qua tutti erano spaventati dalla classifica. Avevamo 4 punti quando sono arrivato e nessuno si era mai salvato in quella situazione. Il lavoro principale lo dobbiamo ancora concludere, manca quel punticino e poi faremo le nostre valutazioni a 360°. Le farò io e le farà giustamente la società. Sarei molto felice di continuare il percorso".