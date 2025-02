Bologna-Milan, le probabili formazioni: Leao verso l'esclusione, c'è Ferguson

Bologna-Milan è il recupero della nona giornata di Serie A, in programma domani (giovedì 27 febbraio) alle ore 20:45. La partita - ricordiamo - fu rinviata lo scorso ottobre per le condizioni meteo: sia la squadra di Italiano, sia quella di Conceicao sono appaiate in classifica a quota 41 punti. La sfida sarà arbitrata da Mariani, con diretta tv a cura di DAZN. Di seguito le ultime di formazione dagli inviati di TMW.

Come arriva il Bologna

Jens Odgaard, nuovamente tra i convocati di Vincenzo Italiano, torna disponibile per il match contro il Milan. Il danese partirà però dalla panchina, lasciando spazio a Ferguson che dovrebbe indossare nuovamente al maglia da titolare, andando a supporto di Orsolini, Castro e Ndoye. A centrocampo, a supporto del capitano del Bologna, Italiano schiererà Freuler e Pobega, mentre la difesa sarà ancora guidata da Beukema e Lucumi con Calabria e Miranda sulle corsie esterne. In porta tornerà Skorupski. Gli infortunati sono Holm e Pedrola (da Bologna, Micol Malaguti).

Come arriva il Milan

Ultima spiaggia per il Milan: o si vince o il treno Champions può definitivamente essere salutato. Conceicao, dunque, schiererà una formazione molto vicina a quella dei titolarissimi, ma facendo a meno di uno dei FabFour davanti: uno tra Leao e Joao Felix, infatti, resterà fuori, pronto ad entrare a gara in corso. Per il resto nomi confermati. Maignan in porta, Jimenez a destra al posto di Walker, Tomori e Pavlovic in mezzo e Theo Hernandez a sinistra. Fofana e Reijnders in mezzo. Davanti c’è Gimenez con Pulisic a sinistra, Joao Felix al centro e Musah a destra. Scalpita Bondo per trovare minuti. Out Loftus-Cheek e Walker oltre a Emerson Royal e Florenzi (da Milano, Antonello Gioia).