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Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean resta in dubbio. E Vardy è out

Cremonese-Fiorentina, le probabili formazioni: Kean resta in dubbio. E Vardy è outTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:08Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cremonese-Fiorentina (Lunedì 16 marzo, ore 20.45, arbitra Di Bello, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Cremonese
Per il posticipo della 29^ giornata di Serie A mister Nicola deve fare i conti con qualche assenza, come ad esempio l'infortunato Baschirotto e lo squalificato Pezzella. In porta, nel 3-5-2, c'è Audero, in difesa spazio al trio composto da Terracciano, Folino e Luperto. In mezzo Thorsby con Maleh e Vandeputte, sulle corsie Barbieri e Zerbin. In avanti sembra essere arrivato il momento di Djuric dal 1', affiancato da Bonazzoli vista anche l'assenza di Jamie Vardy. Attenzione però al possibile cambio di modulo, con Nicola che potrebbe adottare una difesa a 4 con l'inserimento di Bianchetti in difesa.

Come arriva la Fiorentina
Una sfida, quella dello Zini, che vale una fetta importante di salvezza. La Fiorentina arriva al match contro la Cremonese con la fiducia della vittoria raccolta in Conference e con i suoi uomini più importanti riposati. Il grande dubbio però riguarda le condizioni di Kean, alle prese con una infiammazione alla tibia più fastidiosa del previsto. Nel 4-1-4-1 di Vanoli, in porta dopo essersi riposato giovedì sera tornerà De Gea, così come in difesa Dodo e Pongracic a completare il reparto con i confermatissimi Ranieri e Parisi. Con Fagioli in cabina di regia, a completare il reparto è ballottaggio a tre per due posti tra Mandragora, Brescianini e Ndour: i primi due sono favoriti. Sulle corsie esterne Harrison agirà a destra, Gudmundsson invece si posizionerà a sinistra. Davanti, come detto, tutto dipenderà dal recupero di Kean: ad oggi sono in crescita le quotazioni di Roberto Piccoli, con l'ex Juventus comunque convocato e il cui impiego sarà tentato fino all'ultimo. (da Firenze, Niccolò Righi)

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