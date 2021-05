Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina: Skov Olsen dal 1'. Iachini con Ribery

vedi letture

Di seguito le ultime su Bologna-Fiorentina, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Fiorentina - Domenica 2 maggio ore 15, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Federico Dionisi, della sezione de L'Aquila

▪ Classifica: Bologna 38 punti, Fiorentina 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Derby dell'Appennino in vista per Bologna e Fiorentina che si incontreranno domenica alle 15 al Dall'Ara. I rossoblù dovranno fare a meno di Schouten, squalificato per una giornata dopo il rosso rimediato a Bergamo. Al suo posto, al fianco di Svanberg, dovrebbe esserci Poli, viste le contestuali assenze di Medel e Dominguez. Allarme rosso anche in difesa, con Mihajlovic che spera di recuperare in extremis Tomiyasu, ma il giapponese continua ad allenarsi a parte. Il reparto arretrato, quindi, dovrebbe essere composto da De Silvestri, Danilo, Soumaoro e Mbaye; più difficile la riconferma di Antov a sinistra. A completare l'11 felsinea, oltre al solito Skorupski in porta, dovrebbero vedersi ancora una volta Skov Olsen, Soriano e Barrow dietro Palacio. per l'occasione il Bologna dovrà fare a meno oltre a Schouten squalificato, anche di Hickey, Dijks, Medel, Dominguez, Santander e, se non recuperano, Tomiyasu e Sansone.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Va cercando punti salvezza in quel di Bologna la Fiorentina, che Iachini schiererà con il suo consueto 3-5-2. Tutti disponibili i viola, tranne gli acciaccati Borja Valero e Kokorin. Davanti al portiere Dragowski nella linea difensiva a tre sicuri di un posto Milenkovic e Pezzella, mentre ballottaggio tra Quarta e Caceres: l'uruguayano potrebbe essere però persino dirottato sulle fasce, al posto di uno tra Venuti e Biraghi, che va cercando un ritorno tra i titolari. In mediana torna Bonaventura dopo la squalifica: l'ex Milan mette in pericolo Castrovilli, che rischia la panchina più di Pulgar e Amrabat. In attacco confermato il solito duo Ribery-Vlahovic.