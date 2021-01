Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna: Mihajlovic con Palacio unica punta

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Fiorentina-Bologna, raccolte dai nostri inviati.

▪ Fiorentina-Bologna: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Franchi

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Prima partita del nuovo anno e subito sfida sentita per la Fiorentina, attesa dal Derby dell'Appennino. Mister Prandelli prosegue sulla falsariga di Torino e vara il suo 3-4-2-1 in cui, fatta salva la linea a tre dietro vista all'Allianz e nel turno precedente, e Caceres nel suo ruolo di fluidificante a tutta fascia sulla destra, ci sarà da fare i conti con l'assenza di Biraghi squalificato: al suo posto Barreca. In mezzo Amrabat e Castrovilli a formare il tandem centrale, con Bonaventura che potrebbe avere una nuova chance più avanzato, assieme a Ribery dietro l'unica punta Vlahovic. Ma attenzione a Callejon.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il 2021 porterà a Mihajlovic tante soluzioni in più in campo. L'infermiera del Bologna va svuotandosi e il tecnico felsineo recupera diverse pedine utili alla causa. Contro la Fiorentina, quindi, Mihajlovic avrà a disposizione più cambi, visto il rientro di Skov Olsen, il totale recupero di Orsolini, Schouten e Dijks, oltre ad Hickey negativizzatosi al Covid e il giovane Ravaglia pronto ad insediare la porta di Da Costa. Al Franchi i rossoblù dovrebbero scendere in campo con Da Costa tra i pali, difesa a quattro con Tomiyasu che potrebbe essere confermato terzino destro, Danilo e Medel centrali e Dijks a sinistra. In mediana Schouten e Svanberg partiranno titolari, e in avanti rientrerà Orsolini dal 1' dopo il decisivo ingresso a gara in corso con l'Atalanta. Ad affiancare il numero 7, Soriano e Barrow. Davanti Palacio unica punta. Ancora out, invece, Skorupski, Sansone, Mbaye e Santander.

Bologna (4-2-3-1): Da Costa; Tomiyasu; Medel, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.