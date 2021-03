Le probabili formazioni di Genoa-Udinese: Destro squalificato, nuova chance per Scamacca

vedi letture

Di seguito le ultime su Genoa-Udinese dai nostri inviati:

▪ Genoa-Udinese - Sabato 13 marzo, ore 20.45, Stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Giacomo Camplone, della sezione di Pescara

▪ Classifica: Genoa 27 punti, Udinese 32 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL GENOA - Due assenze per squalifica per mister Ballardini che contro l’Udinese cerca un successo importante per la classifica. In porta dovrebbe rientrare Perin, in caso di forfait sempre pronto Marchetti, mentre non ci sarà in difesa Masiello, fermato un turno dal giudice sportivo. Al suo posto al fianco di Radovanovic e Criscito dovrebbe giocare Goldaniga mentre sulle corsie laterali potrebbero agire Zappacosta a destra e Czyborra a sinistra. Nessun problema a centrocampo dove ci sarà il terzetto titolare e formato da Strootman, Badelj e Zajc. In attacco assente Destro per squalifica, al suo posto dovremmo vedere Scamacca che farà reparto con uno fra Shmorudov, Pjaca e Pandev con l’uzbeco che sarebbe in vantaggio.

COME ARRIVA L'UDINESE - Sono previsti pochi cambi nell’Udinese di Luca Gotti in vista del match contro il Genoa. Davanti a Musso ci sarà il leader della difesa Nuytinck con De Maio a insidiare uno tra Bonifazi e Becao. Sulle fasce Larsen e Molina viaggiano verso la conferma dopo l’ottima prestazione fornita contro il Sassuolo. In mezzo Walace farà da volante con Arslan e De Paul ai suoi fianchi. Questo a meno di rientri in attacco, se Deulofeu non dovesse essere ancora pronto sarà infatti sempre Pereyra ad agire dietro a Llorente.