Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta - Gattuso col dubbio in attacco. Romero titolare

vedi letture

In campionato, all'inizio di questa strana stagione, finì 4-0. Per questo Napoli-Atalanta, tra i tanti temi, presenterà anche quello del riscatto. Gennaro Gattuso contro Gian Piero Gasperini, altro fattore che arricchirà questo doppio confronto. Stasera, ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona, tra sette giorni allo Gewiss Stadium di Bergamo. In palio c'è la finale di Coppa Italia, da un lato ci sono i campioni in carica e dall'altro la squadra che secondo i bookmakers è più accreditata a vincere quest'edizione. Gli azzurri, reduci dalle due vittorie contro Spezia (ai quarti di finale) e Parma, gli orobici ad una settimana dal superamento del turno con la Lazio e tre giorni dopo la pesante sconfitta (3-1) contro lo stesso sodalizio biancoceleste. Dopo Inter-Juventus, un'altra delle partite più belle che può offrire il nostro panorama.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Due indisponibilità per Gattuso, che dovrà fare a meno di Fabian Ruiz, positivo al Covid-19, e Dries Mertens, in Belgio per recuperare da un problema alla caviglia. In porta dovrebbe essere confermato Ospina, più bravo di Meret nel gioco coi piedi, fondamentale contro il pressing alto dell'Atalanta. In difesa Hysaj potrebbe far rifiatare Di Lorenzo, con Mario Rui a sinistra e, inamovibile, la coppia Manolas-Koulibaly. In alternativa ci sarebeb anche Maksimovic, ma il suo impiego è legato ad un possibile cambio modulo per passare ad un assetto speculare rispetto alla Dea (3-4-2-1 o 3-4-3). In mediana ballottaggio tra Demme e Bakayoko, con Elmas e Zielinski ai suoi lati. Davanti, considerando che non è ancora al meglio Osimhen, la logica porterebbe a dire Petagna, ma anche quest'ultimo ha avuto un problemino al polpaccio. Per questo non è da escludere la soluzione Lozano centravanti, Insigne a sinistra e Politano promosso titolare sulla destra.

COME ARRIVA L'ATALANTA - La buona notizia della vigilia, per Gasperini, è la negatività al Covid-19 di Romero, dunque recuperato e titolare. Insieme a lui, considerando anche la squalifica di Palomino, ci saranno Toloi e Djimsiti. Nei cinque di centrocampo, dopo il turno di stop scontato in campionato, tornerà Gosens sulla sinistra, mentre a destra Hateboer è ancora indisponibile e al suo posto ci sarà Maehle. In mezzo de Roon e Freuler. Nei due trequartisti potrebbe esserci una novità. Ilicic, apparso poco brillante in campionato, potrebbe anche riposare, ma per ora è avanti nel ballottaggio con Malinovskyi e Miranchuk per giocare insieme a Pessina. In attacco, dal momento che Muriel non è ancora al meglio, sarà confermato Zapata.