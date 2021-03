Le probabili formazioni di Sampdoria-Torino: Zaza parte ancora dalla panchina

Di seguito le ultime su Sampdoria-Torino dai nostri inviati:

▪ Sampdoria-Torino - Domenica 21 marzo, ore 15, stadio Luigi Ferraris

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Sampdoria 32 punti, Torino 23 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Claudio Ranieri e la Sampdoria inseguono una vittoria che manca ormai dal match casalingo contro la Fiorentina. Il tecnico blucerchiato ritrova in difesa Colley, che ha scontato la squalifica, al fianco di Yoshida mentre Bereszynski e Augello completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero. A centrocampo Adrien Silva dovrebbe sostituire Thorsby al fianco di Ekdal mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Candreva da una parte e Jankto dall’altra. In attacco invece ballottaggio Keita Balde-Gabbiadini-Damsgaard per un posto al fianco o alle spalle di Quagliarella a seconda se il mister romano dovesse schierare la squadra con il 4-4-2, nel primo e nel secondo caso, o con il 4-4-1-1, nel terzo.

COME ARRIVA IL TORINO - Ora Nicola ha l’imbarazzo della scelta per l’attacco: da Zaza e Verdi sono arrivate risposte importanti dalla panchina, ma anche per la trasferta di Genova contro la Sampdoria sembrano leggermente in vantaggio Belotti e Sanabria. Baselli e Singo sono al lavoro per ritrovare la condizione dopo un infortunio alla caviglia per il centrocampista e il Covid per l’esterno, per il loro completo recupero si va verso il derby fissato al rientro dopo la sosta. Così sulle fasce dovrebbero partire Vojvoda e Ansaldi, mentre in mediana scalpita Gojak, pronto ad insidiare Lukic. In difesa, Buongiorno e Rodriguez cercano una maglia da titolare: Nicola valuterà se qualcuno tra Izzo, Lyanco e Bremer avrà bisogno di rifiatare alla terza gara in una settimana. Nkoulou è ancora ai box per il Covid, il suo rientro slitterà alla sfida contro la Juventus.