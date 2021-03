Le probabili formazioni di Torino-Inter: più Lautaro che Sanchez, Gagliardini in mediana

Di seguito le ultime su Torino-Inter dai nostri inviati:

▪ Torino-Inter - Domenica 14 marzo, ore 15, Stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Paolo Valeri, della sezione di Roma 2

▪ Classifica: Torino 20 punti, Inter 62 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL TORINO - Rispetto a Crotone, per la gara contro l'Inter Nicola avrà Bremer in più e Rincon in meno. Il brasiliano ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti in gruppo dopo il Covid ed è in ballottaggio con Buongiorno per prendere il posto di Rodriguez al fianco di Izzo e Lyanco, mentre il venezuelano sarà squalificato ed è sfida tra Gojak e Baselli per sostituirlo in mediana con Lukic e Mandragora. Anche Belotti è negativo ed è tornato ad allenarsi al Filadelfia, pur con un programma differenziato: dovrebbe finire in panchina contro l’Inter. Sanabria ha ammesso di non essere ancora al 100%, per le due maglie da titolare si profila una sfida a tre tra Zaza, Bonazzoli e Verdi. Sulle fasce, considerando anche la vicinanza dell'impegno di mercoledì nel recupero contro il Sassuolo, Murru prova ad insidiare Vojvoda e Ansaldi. Per il momento, resta ancora positivo al Covid soltanto Nkoulou, mentre Singo si è negativizzato nella giornata di venerdì ma non si è ancora visto al Filadelfia.

COME ARRIVA L'INTER - Senza Vidal (intervento ok), Eriksen (che sarà comunque valutato) e Kolarov, Antonio Conte a Torino punta a schierare la sua Inter tipo con Roberto Gagliardini accanto a Barella e Brozovic e con Hakimi e Perisic sui lati. Davanti alla porta di capitan Handanovic, confermata la SDB composta da Skriniar (decisivo contro l'Atalanta), de Vrij e Bastoni. Davanti insieme a Lukaku dovrebbe andare Lautaro Martinez, piuttosto avanti su Alexis Sanchez.