Le probabili formazioni di Udinese-Lazio: Marusic la spalla di Immobile, Patric torna titolare

vedi letture

Di seguito le ultime su Udinese-Lazio dai nostri inviati:

▪ Udinese-Lazio - Domenica 21 marzo, ore 15, Dacia Arena

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Udinese 33 punti, Torino 46 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'UDINESE - Ha ormai trovato il suo undici tipo l’Udinese che, al netto di recupero degli infortunati e della differenza della condizione, cerca ormai di cambiare il meno possibile. Davanti a Musso dovrebbe rientrare Bonifazi, che aveva patito un piccolo fastidio saltando il Genoa. Insieme a lui Becao e Nuytinck. Sulle fasce Molina e Larsen sono ormai inamovibili. In mezzo, vista l’assenza ancora di Deulofeu, si va verso un Pereyra di nuovo trequartista, con Walace, Arslan e De Paul a supporto. Llorente riferimento avanzato.

COME ARRIVA LA LAZIO - La Lazio riparte dalla sconfitta indolore di Monaco per provare la rimonta in campionato. Inzaghi domenica a Udine conferma per 2/3 il terzetto difensivo davanti a Reina e, con Acerbi e Radu, torna titolare Patric. Lazzari, uscito per una lussazione del mignolo, recupera e giocherà con un tutore, mentre a sinistra out Fares per una distorsione al ginocchio: giocherà Marusic. In mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, con Immobile e Muriqi davanti. Caicedo non convocato per problemi fisici.