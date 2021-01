Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: torna Luis Alberto. Gasp senza Gosens

Atalanta-Lazio - Domenica, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Atalana 36 punti, Lazio 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'ATALANTA - Diverse soluzioni per mister Gasperini vista le assenze di Hateboer e Gosens. In conferenza stampa il tecnico ha confermato di aver provato altre soluzioni: Palomino probabilmente giocherà titolare vista l'assenza in coppa Italia per via della squalifica, mentre Toloi potrebbe avanzare sulla destra con Romero e Djimsiti a completare il reparto davanti a Gollini. In mediana spazio a De Roon e Freuler, mentre sulla corsia sinistra Maehle può partire dal primo minuto. In attacco tornano Ilicic e Zapata, con Pessina ad agire sulla trequarti.