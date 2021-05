Le probabili formazioni di Atalanta-Milan: Rebic non ce la fa. Brahim Diaz dal 1'

Di seguito tutte le ultime su Atalanta-Milan, raccolte dai nostri inviati:

▪ Atalanta-Milan - Domenica 23 maggio, ore 20.45, Gewiss Stadium

▪ Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Atalanta 78 punti, Milan 76 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA L'ATALANTA - I nerazzurri tornano in campo dopo il ko in finale contro la Juventus. Da valutare le condizioni di Gosens dopo il trauma alla caviglia, mentre Kovalenko non sarà a disposizione per via di un problema al flessore. Toloi, Romero e Djimsiti andranno davanti a Gollini, mentre De Roon e Freuler si piazzeranno in cabina di regia. Hateboer agirà sulla destra, Maehle è pronto a subentrare in caso di assenza di Gosens. Malinovskyi confermato sulla trequarti, con Zapata e Muriel a formare la coppia d'attacco. Ilicic e Pessina, dunque, sono i candidati a partire dalla panchina.

COME ARRIVA IL MILAN - Per l'ultimo match della stagione il Milan ha l'organico al completo tranne Ibrahimovic e Gabbia infortunati, con Rebic che, parola di Pioli, potrebbe non recuperare per un probelma muscolare al polpaccio. Spazio a Leao dall'inizio nel ruolo di prima punta con Calhanoglu, Saelemaekers e Brahim diaz alle sue spalle. A centrocampo saranno confermati Kessie e Bennacer, mentre in difesa Calabria e Hernandez saranno gli esterni, con Kjaer e Tomori al centro. Ancora panchina per Romagnoli.