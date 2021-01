Le probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona: Kalinic ancora titolare

vedi letture

▪ Bologna-Hellas Verona - Sabato, ore 15.00, allo Stadio Dall'Ara

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia

▪ Classifica: Bologna 17 punti, Hellas Verona 27 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Mihajlovic avrà a disposizione un'organico quasi completo: all'appello mancano ora solo Mbaye, Medel e il lungodegente Santander. I rossoblù ritrovano, infatti, Skorupski che ha recuperato dall'infortunio e potrebbe tornare a proteggere la porta felsinea già dalla prossima sfida. Tornano a disposizione di Mihajlovic anche De Silvestri e Sansone. Contro i veneti, quindi, il Bologna schiererà l'ormai solito 4-2-3-1, con Skorupski in porta, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks in difesa, la mediana formata dalla coppia Schouten-Dominguez e il reparto avanzato composto da Orsolini, Soriano e Barrow dietro a Palacio.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Per la sfida del Dall'Ara Juric perde Ceccherini, costretto al forfait da una tendinite. Accanto a Magnani e Gunter potrebbe dunque essere arretrato Dimarco, soluzione spesso adottata dal tecnico croato in questa prima parte di stagione. A quel punto a sinistra si libererebbe uno slot per il rientrante Lazovic, con Faraoni, Tameze e Ilic a completare la cerniera di centrocampo. Nessun nodo da sciogliere in attacco: a meno di sorprese, saranno Barak e Zaccagni ad agire in appoggio a Nikola Kalinic.