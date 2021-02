Le probabili formazioni di Bologna-Lazio: fuori Tomiyasu, spazio a Dijks dal 1'

Archiviata la settimana di coppe europee, torna protagonista la Serie A con il programma della 24^ giornata di Serie A (ad eccezione di Torino-Sassuolo, rinviata al 17 marzo). Di seguito le ultime su Bologna-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Bologna-Lazio - Sabato, ore 18.00, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Bologna 25 punti, Lazio 43 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Dijks è rientrato in gruppo e ha confermato di aver superato l’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori con il Sassuolo, per contro Tomiyasu si è allenato a parte dopo aver accusato un fastidio fisico. Con l’assenza di Hickey per squalifica, Mihajlovic non avrà margine di scelta domani contro la Lazio: De Silvestri e Dijks dovrebbero essere i prescelti in difesa assieme a Soumaoro e Danilo, con Mbaye pronto a subentrare a gara in corso. Negli altri reparti dovrebbero essere confermati gli uomini del pareggio a Reggio Emilia. Gli unici nodi da sciogliere sono quelli relativi al centrocampo e agli esterni d’attacco: dopo la grande prova di maturità di Dominguez nella sfida contro i neroverdi, Mihajlovic dovrebbe confermarlo in mediana affianco a uno tra Schouten e Svanberg. In avanti, invece, il tecnico serbo potrebbe far riaccomodare in panchina Orsolini, che lascerebbe il posto a Skov Olsen.

COME ARRIVA LA LAZIO - Marusic stopper di sinistra o centrocampista laterale? In base alla risposta di questo quesito, si capirà la formazione della Lazio che scenderà in campo a Bologna. L'ipotesi più probabile è un terzetto difensivo, davanti Reina, composto da Patric, Hoedt centrale e Acerbi a sinistra (indisponibili Luiz Felipe e Radu). Con Lazzari e Marusic come quinti, Milikovic, Leiva e Luis Alberto in mezzo e davanti la coppia Correa-Immobile. Se Inzaghi invece dovesse arretrare il montenegrino tra i tre, Hoedt andrebbe in panchina e Lulic partirebbe titolare largo a sinistra. Assente anche Escalante per squalifica.